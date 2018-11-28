馬爾地夫背中國巨債 印度擬「金援」300億元

馬爾地夫背負中國巨大債務，據印度政府消息人士透露，印度計畫提供10億美元（約新台幣300億元）金援幫助還債。圖為印度總理莫迪（左）本月赴馬爾地夫參加薩利赫（右）的總統就職典禮。（法新社）

2018-11-28 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕因前朝政府與中國合作「一帶一路」計畫，馬爾地夫背負中國巨大債務，據印度政府消息人士透露，印度計畫提供10億美元（約新台幣300億元）金援幫助還債，但條件是馬爾地夫要同意與中國保持距離。

《日經亞洲評論》今日報導，印度政府消息人士稱，當局正與馬爾地夫進行談判，為對方提供分期低息貸款，以換取兩國更強大的安全關係，包括在馬爾地夫永久部署印度軍事人員。本月17日上任的馬爾地夫新總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih），將在12月訪問印度，預計兩國將在此之前敲定細節。

在薩利赫的前任、前總統亞明（Abdulla Yameen）的領導下，馬爾地夫響應中國提倡的「一帶一路」基礎建設計畫，向中國借了大筆資金建造橋梁和住房。據信，亞明甚至已將一些島嶼移交給中國。這讓向來把印度洋視為自家後院的印度，對中國在這些島上建造海軍基地的可能性感到震驚。

報導指出，印度與馬爾地夫的談判似乎進展順利，馬爾地夫外長沙希德（Abdulla Shahid）和印度外長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）週一在新德里舉行的會議上，同意就經濟和安全問題進行合作。

馬爾地夫背負多少中國債務，並沒有官方數據，前總統納希德（Mohamed Nasheed）本月初說，「根據我所獲得的資訊，光是欠中國的債務就高達30億美元（約新台幣926億元）」。他認為，單靠國庫來償還債務是不可能的事。該國每年稅收不到10億美元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/