82歲老玩家怕等不到上古卷軸6 粉絲請願讓她永存遊戲中

2018-11-28 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕貝塞斯達（Bethesda）旗下的知名遊戲《上古卷軸V：無界天際》自2011年發行後，自今已7年，但高評價的遊戲內容仍是眾多玩家愛不釋手的經典，許多玩家也引頸期待新作；不過隨著貝塞斯達在2018的E3電玩展上宣布，最晚要到2024年才能等到6代後，有一位熱愛這系列的82歲的老玩家開始擔心自己等不到，而許多網友知道這個消息後，合力在網路上發起聯署，希望貝塞斯達能在6代新作中，加入這位老玩家的NPC人物當作紀念。

綜合媒體報導，高齡已82歲的美國「骨灰級玩家」雪莉‧克里（Shirley Curry）是位熱愛《上古卷軸V：無界天際》的遊戲實況主，而且她還是金氏世界紀錄最年長的YouTuber，她的粉絲往往都會稱自己是「孫子孫女」；隨著貝塞斯達宣布最新1代的《上古卷軸》將在2024年推出後，克里奶奶也擔心自己屆時都88歲了，可能真的等不到就入土為安。

克里奶奶的擔憂被網友知道後，馬上在網路上發起聯署，希望貝塞斯達能設計一個克里奶奶的NPC，讓她能以另一種方式參與遊戲「永遠活在6代中」，目前已經有1萬8千多人湧入聯署網站支持；而過去貝塞斯達也有做過類似的事，過去有位熱愛《上古卷軸》的玩家艾瑞克·韋斯特（Erik West），在《上古卷軸 5》上市前6個月就因罹癌逝世，官方便打造「Erik the Slayer 」的NPC來紀念他。

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