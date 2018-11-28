日男遭診罹癌 切除3分之2胃才知誤診

2018-11-28 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本1名男子被診斷罹患胃癌，切除了三分之二的胃後才發現，醫院拿錯檢驗報告，白白挨了一刀。雙方已經進行和解，男子獲得998萬日圓（約269萬台幣）的賠償，但被誤診的男子卻因此留下消化不良的後遺症，真正罹癌男子則因誤診不幸身亡。

據《讀賣新聞》報導，去年4月，男子到日本愛知縣東海市的公立西知多綜合醫院照胃鏡，醫師依檢驗報告，判定男子罹患胃癌，並於同月進行手術，共切除3分之2的胃。術後院方對切除的胃進行病理檢查，發現男子沒有罹癌，是先前搞錯2名男性病患的體檢報告，才會誤診。

最後男子拿到998萬日圓（約269萬台幣）的賠償金，與醫院和解，由於切除胃部，導致男子時常消化不良、腹瀉等後遺症。另名男子則是被誤診為胃潰瘍，在同年7月不幸身亡，院方賠償家屬250萬日圓（約67萬台幣），雙方也已和解。

院長淺野昌彦（Masanoiko Asano）針對此事再三道歉，表示對病患懷有誠摯歉意，之後會採取預防性政策，避免類似事件發生，會努力再次博取病人信任。

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