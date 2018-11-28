UNIQLO母公司導入制度 視員工同性伴侶為配偶享同等福利

未來UNIQLO員工的同性伴侶將被正式視為配偶，享有和異性伴侶相同的福利。（彭博）

2018-11-28 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕UNIQLO母公司「迅銷集團」（Fast Retailing）為目前世界第3大、同時是亞洲最大的休閒服裝公司，旗下品牌包括ASPESI、Comptoir des Cotonniers、Foot Park等，而迅銷集團宣布將導入制度，視員工的同性伴侶為配偶，予以跟異性伴侶相同的福利。

據《朝日新聞》報導，此一制度預計最快於12月上路，適用對象為國內集團約6萬名員工，員工只需填寫公司的伴侶關係登記書，以配偶身分提出申請即可。

報導指出，同性伴侶未來將能享有入住家屬專用的公司宿舍、支領婚喪喜慶津貼、取得6天婚假等福利待遇。迅銷集團公關部負責人為此表示，「作為一間國際公司，我們希望能理解員工的背景，打造讓所有員工都能放心長期工作的環境。」

據了解，迅銷集團的決定在日本並非首例，目前日本IBM及樂天等公司也皆已導入同類型的制度。

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