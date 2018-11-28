杜特蒂揚言組暗殺部隊 揪出反叛軍擊殺

菲國總統杜特蒂揚言要組「杜特蒂行刑隊」，擊殺可疑份子。（路透檔案照）

2018-11-28 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今揚言要成立「杜特蒂行刑隊」，到各車站、小吃攤和公共場所，揪出可疑的反叛份子並擊殺，引起外界譁然。

綜合媒體報導，據傳菲國共產黨「新人民軍（NPA）」旗下有支代號為「麻雀（Sparrow）」的暗殺小組，專門鎖定地方軍警和歸順政府的新人民軍叛徒下手。

杜特蒂表示，菲共游擊份子持續伏擊、殺害軍警，搶奪槍械和軍火，迫使他決定組織自己的「麻雀」應戰；這支「杜特蒂行刑隊」專殺遊手好閒的人和疑似新人民軍的份子。

現居荷蘭的菲律賓共產黨建黨主席何塞·瑪麗亞·西森（Jose Maria Sison）否認「麻雀」的存在，認為這是杜特蒂剷除異己的藉口。

杜特蒂過去擔任納卯市長時，外界盛傳他手下有支行刑隊，專門私下處決犯罪份子；杜特蒂本人對納卯行刑隊是否存在，說詞則反覆不一。

位在菲律賓南部的民答那峨島，去年5月因為爆發反恐戰鬥，至今仍處於戒嚴狀態，外界擔憂「杜特蒂行刑隊」是擴大戒嚴的前兆。左派份子巴揚（Bayan）發聲明表示，杜特蒂在煽動針對批評政府者、人權維護者和貼有「紅色」標籤者的殺戮風氣。

菲國國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示會將行刑隊納入考量，但需要更明確的操作指導和監督，「這些秘密行動存在濫用、錯誤的風險。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/