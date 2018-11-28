巴西亞馬遜森林濫伐激增 一年消失百萬個足球場

綠色和平組織表示，巴西亞馬遜雨林遭濫伐面積激增，過去短短一年內就有相當於100萬個足球場面積的森林消失。 （法新社）

2018-11-28 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕綠色和平組織表示，巴西亞馬遜雨林遭濫伐面積激增，過去短短一年內就有相當於100萬個足球場面積的森林消失。

《法新社》報導，根據巴西政府特別調查機構稱，在2017年8月至2018年7月，有近14%的雨林地遭砍伐，面積約7900平方公里。巴西綠色和平組織公共政策協調員阿斯特利尼（Márcio Astrini）說，「在短短一年內，或多或少有100萬個足球場大的雨林被毀」。

阿斯特利尼說，如果即將上任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）實施他揚言要放寬環境保護規則的政策，事情會變得更糟。波索納洛已欽點克里斯蒂娜（Tereza Cristina）作為他的農業部長。克里斯蒂娜支持砍伐更多雨林地，以清出更多土地作為牧場或農地。

亞馬遜熱帶雨林是世界最大的雨林，總面積達550萬平方公里，其中約6成位在巴西。但其長期遭受非法砍伐威脅，2004年至2012年間，在當局和私部門管控下，濫伐情況放緩。

但阿斯特利尼表示，波索納洛已表示將會「中止保護區和原住民保留地，將減少檢查和懲罰環境犯罪的力度」。他說，如果波索納洛做了這一切，亞馬遜雨林的濫砍情況可能爆發出難以想像的局面。

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