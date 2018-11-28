「卿本佳人，奈何做賊」 中國最美通緝犯不逃了今投案

中國「最美通緝犯」今日上午前往警局投案。（圖擷取自「平安綿陽」微博）

2018-11-28 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省綿陽市警局，日前公布一組詐騙集團嫌疑犯的照片，希望民眾協助舉報，沒想到其中一人的高顏值立刻引起網友討論，並封她為「最美通緝犯」。據了解，包括這名女子在內的5名嫌疑人已於今日上午投案。

綜合媒體報導，據警方表示，今日上午9點多，這名最美通緝犯及另外4位嫌疑人都已主動投案。自本月20日四川綿陽市警方發布通緝令開始，名為「卿晨璟靚」的女通緝犯顏值太高，立刻在網路上引起熱議，許多網友也紛紛感嘆，「卿本佳人，奈何做賊。」

自稱是卿晨璟靚的同學透露，卿晨璟靚在校時就是「班花」，很受男生歡迎。一名曾與卿晨璟靚共事過的朋友表示，她會成為誘騙他人的酒促，可能是跟男友有關，並盼外界勿再聽信網上謠言，讓這名最美女逃犯能在結束一切後，好好生活。有人笑稱，「待她出獄之日，便是出道之時」；也有網友建議她乾脆去做直播。

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