南非逾百萬蜜蜂死亡 蜂農懷疑釀酒業使用芬普尼所致

2018-11-28 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦有處釀酒區內有逾百萬隻蜜蜂中毒死亡，蜂農協會懷疑元兇是因葡萄酒業者使用殺蟲劑芬普尼（Fipronil），但目前確切原因仍有待調查。

《BBC》報導，西開普敦蜜蜂行業協會副主席庫柏（Brendan Ashley-Cooper）表示，他在該區擁有的蜂箱中，共約100個受影響，約占全體蜂箱的35％至40％，推估有100萬至150萬隻蜜蜂死亡，而開普敦一帶的蜂場恐都遭芬普尼波及。

庫柏透露，開普敦的葡萄酒業者已長期使用芬普尼滅蟻，而1週前有蜂農開始在蜂箱發現不少蜜蜂屍體，這可能是當地首次疑因芬普尼導致蜜蜂死亡的警訊。但庫柏也宣稱，這起事件不清楚到底有多少蜜蜂死亡，不過對全國整體蜜蜂數量應不會有太大影響。

據悉，芬普尼通常用來殺跳蚤、蝨子和蜱蟲，但由於對昆蟲毒性很大，歐洲2013年起就列管芬普尼，且歐盟也禁止在供人類食用的肉類上使用芬普尼。今年歐洲多國爆出有雞蛋受芬普尼污染，各國當局共合計緊急下架數十億顆雞蛋。

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