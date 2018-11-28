談D&G辱華風波 「江蘇小哥」向中國人民道歉了

江蘇小哥語帶諷刺地向中國人民「道歉」。（擷取自YouTube）

2018-11-28 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕在Youtube上頻頻發表影片批評中國政治，引發網友熱議的「江蘇小哥」昨天再度上傳影片，討論近日讓中國網友暴怒的D&G辱華風波，影片中他鄭重向中國網友道歉：「我也用筷子吃比薩，為此向14億同胞道歉」。

義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）日前捲入歧視華人風波，起因是D&G為了在上海舉辦的大秀拍了廣告影片，片中一名中國女演員以筷子夾義大利料理食用，被中國網友質疑有辱華疑慮。有人私訊D&G設計師Stefano Gabbana表達不滿，反遭後者以「吃狗肉的屎國」回嗆，讓整起事件迅速升級。事後創辦人雖以華語道歉，中國網友仍不買單，嗆聲要發起全面抵制行動。

對此，江蘇小哥在YouTube張貼評論影片，對於辱華風波作出講評，他先對影片中出演該角色的中國女演員表達同情，直言在目前的輿論氣氛下，她在中國的星路可說是完全斷絕。他接著質疑中國民眾太沒自信，認為不過就是用筷子吃比薩，「稱的上辱華嗎？」

江蘇小哥表示，自己在美國也都會用筷子吃比薩，照中國網友的邏輯，他也要為此道歉。只見畫面中江蘇小哥臉上帶著明顯笑意，對中國網友說道，「對於傷害了14億中國人民...的玻璃心，現在我向各位鄭重道歉」。

影片經分享至PTT後引發熱論，鄉民們盛讚江蘇小哥真的很敢言，紛紛留言說「我真的覺得他回不去了XD」、「看他的影片，活的越來越自由」、「他的政治庇護通過了嗎哈哈」、「這位小哥很會玩，不過他回得去中國嗎XD」、「很讚！中國很少人說真話了」。

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