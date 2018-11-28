年輕時像貓王？ 川普：人們常這麼說

美國總統川普透露，很多人常說自己年輕的時候，長得很像搖滾巨星「貓王」。（美聯社）

2018-11-28 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕再度語出驚人！美國總統川普近日造訪密西西比州歷史悠久的小城圖珀洛（Tupelo）時表示，他年輕的時候，可以媲美出生在當地的美國搖滾巨星「貓王」艾維斯．普里斯萊（Elvis Presley）。

綜合外媒報導，川普26日在一場集會演講中表示，他不想讓大家覺得自己「太虛榮又自負」，但事實上，人們常常告訴他，他年輕的時候長得有點像貓王。

川普說：「如果忽略我淺色的頭髮，我年輕的時候，有人告訴我說：我長得像艾維斯。你們相信嗎？我一直認為這是絕佳的恭維」，川普繼續說道，「我們愛貓王，不是嗎?」

11月16日，川普曾追授貓王美國平民最高榮譽「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）。白宮指出，這位歌手向全球數十億粉絲展示了美國文化，雖然已經去世40年，仍然是不可動搖的美國偶像。

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