再爆心結！ 梅根因「這件事」讓凱特王妃淚灑試衣間

英國媒體報導，凱特王妃與梅根個性不合、相處不太對盤。（美聯社）

2018-11-28 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國王子哈利與美國女星梅根馬克爾結婚半年，如今梅根傳出懷孕喜訊，卻被爆料與凱特王妃相處不融洽，遂決定搬離肯辛頓宮。英國媒體報導，梅根在嫁入皇室之前，凱特還曾因她強勢、自主的個性，淚灑試衣間。

綜合英國媒體報導，梅根今年5月與哈利王子完成終身大事，並由3歲的夏綠蒂小公主擔任花童。有消息指出，夏綠蒂公主在試穿花童禮服時，卻因梅根主見較強，遲遲「沒有點頭」，認為禮服沒有達到她的標準，讓當時剛生產完的凱特相當焦慮，為此一度在試衣間落淚。

報導指出，英國皇室對此僅表示，梅根與凱特兩人的個性截然不同，既沒有證實、也沒有否認這項消息。據悉，梅根個性較強勢、凱特和威廉則積極推動公共議題，雙方同居一屋簷下，常會意見分歧，間接讓威廉、哈利兩兄弟關係尷尬，梅根與哈利將在12月搬離肯辛頓宮，前往溫莎堡浮若閣摩爾宮定居。

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