分享懶人包、一圖懂助長假新聞！「misinformation」成年度代表字

在網路傳播太便利的情況下，人們有意無意間將假消息分享出去，「misinformation」（誤傳）成為2018年度代表字。（法新社）

2018-11-28 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕2018年即將到了尾聲，許多知名機構都會選出年度代表字，牛津字典日前公布2018年代表字為「toxic」，意即「具毒害作用」，而美國字典網站《字典》（Dictionary）也公布他們所選的年度詞彙─「misinformation」，意思為「有意、無意間，傳播假消息」。

自2016年美國大選以來，所謂的「假新聞」（fake news）成為全球媒體關注的焦點，甚至成為《柯林斯英語詞典》（The Collins Dictionary）2017年的代表字，而甫結束的台灣九合一選舉也壟罩在假新聞陰影中，《字典》今年度所選的代表字，仍舊和假新聞有關，即「misinformation」，也就是「誤傳」，專門指那種為「有意、無意間，傳播假消息」的行為。

《字典》指出，「misinformation」並非新穎詞彙，但從未像今年這樣普及，在網路傳播太便利的情況下，人們有意無意間將假消息分享出去，但這與「disinformation」有些許不同。

《字典》專家索羅門（Jane Solomon）表示，「misinformation」與「disinformation」都有假消息之意，但仍有差異，這兩者的區別在於意圖，「disinformation」是屬於故意發布假消息的「造謠」，而「misinformation」則是人們在不知不覺當中，就把錯誤訊息傳播出去的「誤傳」。

《字典》刻意選擇「誤傳」作為年度詞彙，就是要提醒人們誤以為假訊息是真的，覺得值得分享，於是傳播出去，殊不知助長假消息蔓延，所羅門強調：「你雖然沒有心懷不軌，但依然會散播假訊息誤導其他人。」

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