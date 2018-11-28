對中國背後捅刀？ 俄T-90坦克裝備越南

俄國向越南出售先進的T-90主戰坦克。（彭博）

2018-11-28 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕越南陸軍由於坦克裝備老舊，近年決定向俄國採購T-90坦克，有俄媒披露，越南採購的T-90主戰坦克，目前大部分都已交付完成。在越南和中國間存在南海主權爭議的情況下，俄國卻持續向越南提供先進軍備，也讓不少人認為，俄國有著對中國背後捅刀的感覺。

《自由亞洲電台》報導，俄國媒體在11月6日引述俄國官員消息指出，向越南陸軍提供的T-90S、T-90SK兩款最新改進型坦克，大部分交付工作已經完成。2016年，俄國與越南簽署協議，須向越南提供64輛T-90坦克。

報導指出，俄國近年來不斷向越南提供先進的戰機、防空導彈系統、軍艦、潛艇、坦克等陸、海、空軍裝備，在越南曾與中國爆發邊境衝突、如今兩國也存在南海主權爭議的背景下，俄國似乎不在意北京當局的感受。

中國軍事評論網站近日發表文章指出，越南打算把向俄國採購的T-90主戰坦克部署在北方地區，用意非常明確。然而，T-90坦克與中國的99A坦克相比，無論是數量和質量上都無法對抗，這批坦克如果真的面臨戰火，「恐怕撐不到5分鐘」。

俄國的亞太問題研究專家蘇姆斯基（Victor Sumsky）認為，俄國同時向越南、中國提供軍備，並不會導致太大影響，因為中國與越南是「鬥而不破」的關係。「這是兩個社會主義國家，它們都知道自己的社會制度是世界上僅存的少數幾個，一旦衝突過頭，任何一方的社會制度的變化，都會對另一方的社會制度帶來致命的衝擊」。

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