Holy Cow！「內褲」193cm、1364kg 傳連屠宰場也拒收...

2018-11-28 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕Holy Cow！澳洲西部農村一隻7歲大牧牛尼克斯（Knickers，意即女用內褲），身高6呎4吋（約193公分）、體重逾3000磅（約1364公斤），在飼養2萬頭牛的牧場中「鶴立雞群」，當同伴們一批批被殺掉製成肉品時，屠宰場卻疑因其體型太大不曉得該如何是好，飼主皮爾森（Geoff Pearson）就一直養著牠，養到「比部分車輛還重，比部份職籃球員還高」。

綜合媒體報導，「內褲」尼克斯屬於霍爾斯坦牛，身上長有黑白斑狀花紋，相較於同樣品種的牛隻，牠的身高、體重都超出平均值，甚至「比部分車輛還重，比部份NBA球員還高」，不過牠還無法登上全球最大隻的寶座，因為義大利羅馬一隻名叫貝里諾（Bellino）的契安尼娜牛，身高比「內褲」至少還多2吋（約5公分）。

報導指出，皮爾森在「內褲」12個月大時買進，牠是一隻個性溫馴、不攻擊人的閹割牧牛，他表示「內褲」在群體中總是非常突出，「細漢們」都會跟隨或圍繞在牠身邊，「內褲」何時移動他都知道，會取名叫「內褲」是因為他已養了另外一隻叫「胸罩」的布拉曼牛，「所以我們有胸罩與內褲」，並稱「內褲」太胖了，根本賣不出去，遑論殺了加工製出肉品，「我認為牠將就此過著幸福快樂的日子」。

報導提到，然而皮爾森也坦言，「內褲」雖有別於其他兄弟姐妹們，幸運地逃過「死劫」留下來，卻沒想到這幾年牠變得「越來越大」，宛若不會停止生長般，讓主人不禁感嘆，「我們從未想過牠會長成大內褲」。

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