英小學「列菜單」選擇打招呼方式 創造「有愛」校園超級萌

2018-11-28 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國北愛爾蘭一間小學為了讓學生間的互動更積極，規劃了特別的「問候活動」，並將影片上傳網路，小學生們可愛的打招呼模樣，立刻融化網友的心。

綜合媒體報導，北愛爾蘭小學「Londonderry Primary School」日前實行了一項活動，之前每天早上都是老師站在教室外面和學生道早安，但這次由學生取代老師的角色，希望透過這樣的打招呼活動增進同學間的互動。

這間小學在臉書粉絲專頁「Londonderry Primary School」 上PO出一段影片，只見一名小男孩站在教室門口，擔任「打招呼隊長」的角色，一旁的門上貼著類似「菜單」的紙張，每位要進教室的小朋友，都可以選擇「擁抱」、「拳頭撞拳頭」或「擊掌」其中一種打招呼方式。或許這更像是遊戲，所以孩子們都快樂地擁抱、興奮地互動。

「Londonderry Primary School」校長朱莉安（Jillian Wallace）表示，學校希望透過這項活動，讓學生學習以禮待人，因為每天早上的問候時間，所以許多學生都變得很興奮，且覺得充滿趣味，而孩子們溫馨、可愛又單純的互動，也融化無數網友的心。

英國北愛爾蘭一間小學為了讓學生間的互動更積極，規劃了特別的「問候活動」。（圖翻攝自臉書-Londonderry Primary School）

英國北愛爾蘭一間小學為了讓學生間的互動更積極，規劃了特別的「問候活動」。（圖翻攝自臉書-Londonderry Primary School）

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