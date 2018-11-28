科學狂人坦承數據未受檢驗 再曝30胚胎中70％已基因編輯

中國深圳南方科技大學副教授賀建奎今天中午出席於香港舉行的第2屆人類基因編輯國際峰會。（法新社）

2018-11-28 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家賀建奎近日宣稱，已利用基因技術訂製出全球首例對愛滋病免疫的基因編輯寶寶，引發學界嚴厲撻伐。賀建奎今天如期於香港出席基因編輯國際峰會發表演說，他先針對引發的爭議致歉，接著承認，其研究數據未受他方檢驗，就連所屬大學都對該研究不知情。

綜合國際媒體報導，深圳南方科技大學副教授賀建奎今天出席第二屆人類基因編輯國際峰會，並於中午12時40分許發表演說，賀建奎先向現場與會人士致歉，表示部分研究結果意外於峰會前外流，進而引發學界譁然及撻伐，並非其本意。

賀建奎強調，其所屬的南方科技大學對此實驗並不知情，而實驗內容與數據目前尚未受其他專業機構或團隊驗證。

賀建奎接著表示，實際上原有8對志願者夫婦進入試驗程序，均為父親是HIV陽性、母親HIV陰性的組合，扣除1對中途退出，最終有7對夫婦接受基因編輯試驗，團隊共對約30個胚胎中的70％進行基因編輯，目標終身HIV免疫，其中名為「露露」和「娜娜」的雙胞胎已於日前順利出生，至於其餘經編輯後的胚胎現況，賀建奎尚未做出表示。

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