強國婚鬧習俗險出人命 新郎逃上高速公路被車撞

艾光濤為了躲避婚鬧習俗，徒步上高速公路想快點返家，沒想到發生車禍受重傷，現在仍躺在病床上。（圖擷取自搜狐視頻）

2018-11-28 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省遵義市一名新郎，為了躲避婚鬧習俗，徒步上高速公路想快點返家，沒想到發生車禍受重傷，現在仍躺在病床上。

根據《貴陽晚報》報導，25日是這名新郎艾光濤的大喜之日，卻也是他的患難之日，當天他全身被塗滿黑色顏料，疑似想逃離婚鬧的他，跑到高速公路，想儘早返家躲避，結果被車子撞上，造成顱內出血、顱骨骨折，仍在醫院觀察中。

當天新娘賀先靜早上約11點20分，搭著婚車到新郎家附近，等新郎一同進入家中，遲遲等不到人，「等了半天，卻傳來丈夫被車撞的消息」，新娘一聽嚇呆了，前往醫院看到被塗得滿身黑的新郎，全身多處傷痕、躺在病床上，心疼極了。

在場目睹的親友透露，新郎逃離的過程中，被用墨汁、雞蛋、啤酒一路攻擊，甚至還用膠帶把他黏在電線杆上，拿竹條打他，新郎為了躲避，才出此下策跑到高速公路上，因為這條路是通往他家的捷徑。

親友說，發生意外大家都很難過，婚鬧的人幾乎都是新郎的好友，這個習俗讓新郎一家造成傷害，他們都很不樂見；新郎家屬則無奈地說，他們不想追究責任，只盼艾光濤能早日康復。

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