日本7死滅門血案 次男疑外遇與妻子起糾紛

2018-11-28 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣26日傳出駭人命案，現年72歲的農戶飯干保生祖孫三代5人及1名男性友人陳屍家中，飯干的次男27日也被發現死於橋下，經警方調查後，次男曾因女性關係和妻子發生爭執。

綜合媒體報導，雖然周邊鄰居對這戶人家都持好評，卻表示，次男昌大在外給人沉穩的感覺，但每份工作都做不久，甚至還曾跟妻子美紀子因外遇問題發生爭執。警方訪談搜查相關人士後研判，昌大的男性友人松岡可能便是為了調解此事，而在25日晚間被找來住處，並被捲入該事件。

報導表示，日本宮崎縣一個才10戶人家居住的平靜山村，週一爆發一起7死的滅門慘案。農戶飯干保生家有6具屍體，包括72歲的飯干、飯干妻子66歲的實穗子、次男之妻41歲的美紀子、次男21歲的長子拓海和7歲的長女唯，以及友人44歲的松岡史晃。隨後在距飯干家2.5公里的一條橋下，找到了1具男屍，經證實是次子飯干昌大。目前警方仍在調查詳細案情，釐清是否為人際問題、女性關係造成悲劇發生。

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