旅美中國學者觀選：台灣人有自己的國家制度

2018-11-28 13:05

〔中央社〕九合一選舉結束，來台觀選的旅美中國學者表示，多數中國人看到台灣選舉會很觸動，台灣的民主對中國仍然有很好的示範作用，而選舉也讓人看見「台灣人有自己的國家和制度」。

普林斯頓高等研究院訪問學者滕彪第一次來台觀選，第一次看到街頭拜票和現場開票，在選戰中感受到政黨跟社會和政府的關係。他說，這比看書深刻得多。

滕彪告訴中央社記者，中國人來台灣看選舉，會感受到台灣人有自己的國家和制度。「來之前可能會覺得台灣是中國的一部分，來看選舉後會慢慢去想，這完全是獨立主權國家。」

有些人稱「中國文化不適合民主」，滕彪說，台灣打破了這樣的觀點，而且就算中國一直宣傳民主的負面效果，但是「不民主更可怕」，中國當前大拆教堂、對異議人士拘留逮捕就是證明。

他認為，台灣雖然處在中國的陰影下，但民主實踐成熟穩定。

紐約城市大學政治學教授夏明說，從台灣的選舉看到社會活力，既有政治理念的交流，也有娛樂活動和情感投入。他說，台灣人對政治有「擁有感」，這在中國是沒有的，很寶貴，也凸顯兩岸完全不同的價值觀。

夏明曾在上海復旦大學任教，至今對中國的政經問題及美中台關係保持關注。他在這次選戰中看到較突出的問題，是一些選民以及包括韓國瑜在內的候選人「誇大了大陸的經濟利好」。

他說，中國當前經濟成長放緩，官方嚴控下，民眾很難把錢匯出國外；P2P等金融借貸平台出問題，一些民眾因血本無歸自殺；中國沒有個人破產法，無法全面反映民間債務的嚴重情況；當地中小企業經營困難，加上美中貿易戰等因素，中國經濟不容樂觀。

夏明認為，許多台灣民眾對中國經濟風險認識不足，或者只在乎自己是否能圖利，不關心整體中國社會不公平的問題。

他指出，民主必然會走向多黨競爭，台灣的選舉對中國很有參考性。有些人質疑「中國人這麼多，不適合民主」，他認為這是沒有邏輯的說法。

九合一選舉在24日舉行，25日凌晨開票完畢。這次選舉有10多個中港澳民主派人士、學者，以及海外華人組成的觀選團來台。

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