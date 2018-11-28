驚險影片！人生首次滑翔翼 飛行員忘了幫他繫安全帶...

葛斯特靠著雙手死撐保住性命。（圖擷自YouTube）

2018-11-28 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕驚險！美國一名男子日前在瑞士體驗滑翔翼，起飛後才發現，粗心的飛行員竟忘了幫他繫上安全帶，只好靠著雙手緊抓住滑翔翼和飛行員，在高空度過驚魂2分鐘，最後平安降落地面。

綜合外媒報導，美國佛州一名男子葛斯基（Chris Gursky）日前到瑞士旅遊，首次挑戰滑翔翼，當時飛行員竟忘了幫他繫安全帶，一起飛就知道大事不妙，只好靠左手抓著操控桿，右手抓著飛行員死撐。

當時飛行員打算操控滑翔翼趕快降落，但由於風勢過強，無法立刻降落，兩人竟在高空中撐了2分14秒，最後平安降落地面，但葛斯基的右手卻因落地過程骨折。

葛斯基表示，他當時只想著保持冷靜，就是為了堅持下去，「我心想我要死了，我根本是個傻瓜。」不過後來靠著飛行員和他死撐，兩人順利降落。

儘管經歷死亡恐懼，葛斯基然不減興致，由於他沒有完成懸掛式滑翔，強調自己會再次嘗試。

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