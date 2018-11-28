印尼獅航空難 墜毀前一刻機長仍在「與機頭博鬥」

印尼國家運輸安全委員會今指出，飛機在準備起飛時，就出現技術問題，直到意外發生前一刻，機長不斷試圖將自動下降的機頭拉高。（路透）

2018-11-28 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空一架編號JT610的波音737 MAX 8客機，上月29日起飛後不久墜毀，機上189人全數罹難。印尼國家運輸安全委員會今指出，飛機在準備起飛時，就出現技術問題，根據黑盒子數據顯示，直到意外發生前一刻，機長不斷試圖要將自動下降的機頭拉高。

綜合外媒報導，印尼國家運輸安全委員會公布失事調查報告，根據黑盒子11分鐘的資料顯示，客機在準備起飛時就已經出現技術問題，機長曾向塔台要求返航，但隨後便失去聯繫。當飛機攀升至3000英呎時，飛機機頭不斷自動下降，機長也一直嘗試將機頭拉高，飛機墜毀前一刻，速度達到每小時965公里。

印尼國家運輸安全委員會指出，這起空難並非人為因素所致，該架客機最後4次飛行時，空速表就已經損壞，但並未點出失事原因結論。

美國波音公司目前已在全球售出219架波音737 MAX。獅航客機墜毀是該型號飛機首度發生事故，失事的班機在8月15日第一次營運，僅有800小時的飛行時間。

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