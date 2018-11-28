創基改嬰兒遭學界撻伐 失聯中國科學家擬今午現身香港

行蹤一度成謎的基改嬰兒科學家賀建奎，確定今午出席香港大學的會議，勢必引發關注。（美聯社）

2018-11-28 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎宣稱，已利用基因編輯技術訂製出「世界首例對愛滋病免疫的基因編輯寶寶」，消息傳出後引發學界嚴厲撻伐，賀建奎也一度傳出行蹤成謎，不過賀確定今（28日）午出席香港大學的會議，勢必引發關注。

中國南方科技大學副教授賀建奎26日宣稱，已經利用基因編輯技術創造出世界首例一對名為「露露」和「娜娜」的雙胞胎，稱對其進行編輯修改，一出生就能免疫愛滋病，該事件隨後引發巨大爭議，不但西方學界嚴詞痛批，連中國學界也齊聲撻伐，122名中國學者連署譴責該研究「瘋狂」，呼籲當局立即關上這個被打開的潘朵拉盒子。

賀建奎在排山倒海的批評聲中去向不明，賀建奎預定今午要在香港大學所舉行的「第二屆人類基因組編輯國際峰會」現身演講，主辦單位一度聯繫不上，今主辦單位確認賀建奎將如期出席演講，不過時間會從原定的11點30分推遲到1​​2點15分左右，目前賀建奎還未到達會場。

預計賀建奎現身會場時恐引發另一波質疑聲浪。

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