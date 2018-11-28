麻雀變鳳凰！ 俄國辣模嫁大馬國王

2018-11-28 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕25歲俄羅斯辣模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）22日，與49歲馬來西亞國王（蘇丹）穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）結婚，躍上枝頭成王后。

綜合外媒報導，2015年沃沃迪娜拿下莫斯科小姐后冠後，成為職業模特兒，多次到中國和泰國工作，而她選美時堅稱自己沒有男友，一是找不到好對象，二是如果有的話，男方容易害她無法專心比賽，所以很難獲勝，三是就算有男友，且讓她去選美，但一旦女方成功，就鮮少有私人生活，最終兩人只會分手。

不過沃沃迪娜現在相信自己找到真愛，並在今年4月16日改信伊斯蘭教。婚禮上，沒有酒精飲料，全為清真食品，新郎穿著馬來西亞民族服裝，新娘則是白色婚紗。且沃沃迪娜近日婚前受訪時透露，她以前在學校讀書時，就像個流氓一樣，但也認為男人並須做一家之主，且要賺得比女生多。

沃沃迪娜也表示，自己愛好設計女裝和泳裝，本打算畢業後想成為時裝設計師，而她的父親是位外科醫生，母親年輕時曾在90年代初期於奔薩（Penza）舉行的選美比賽中也拿下后冠。

據悉，馬來西亞13個州中有9個州有世襲君主，亦即共有9位君主，再透過統治者會議（Council of Rulers），選出一位國家最高元首兼伊斯蘭教領袖，但僅是虛位元首，而目前的（蘇丹）穆罕默德五世則是以吉蘭丹州（ Kelantan）君主身分，在2016年12月13日的會議中，被選為國王。

25歲俄羅斯辣模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）22日，與馬來西亞國王（蘇丹）穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）結婚，躍上枝頭成王后。（翻攝自《鏡報》）

（蘇丹）穆罕默德五世（左）與沃沃迪娜（右）相差24歲。（翻攝自《鏡報》）

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