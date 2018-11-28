讚中共黨員馬雲「百裡挑一」！大學同學曝：他大二、大三入黨

馬雲的大學同學指出，馬雲在大二、大三時期加入中國共產黨，當時入黨條件嚴格，可以說是「百裡挑一」。（法新社）

2018-11-28 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年是中國改革開放40週年，日前中國官媒《人民日報》宣佈「關於改革開放傑出貢獻擬表彰對象」100人名單，阿里巴巴董事長馬雲名列其中，並被證實有「中共黨員」的身份，引發熱議。馬雲的一位大學同學昨日透露，馬雲是在大學時期入黨，而當時的入黨條件相當嚴格。

一名馬雲的大學同學，昨晚在微信朋友圈撰文表示，「今天看到大家對馬雲是黨員這件事充滿好奇，倒是一下子把我拉回到那個充滿激情、理想、單純的青蔥歲月。今天馬雲的成就，充滿當年的影子和烙印」。

他透露，馬雲是杭州文革後，杭州師範學院恢復學聯的第一屆主席，自己則是化學系學生會主席。「我們都是在大二、大三左右入黨的，那時入黨不僅要求學習好，而且要求人品正直，有組織能力，還要具備熱情和理想主義，可以説是百裡挑一」。

他回憶，有次馬雲在學校組織了一個評選十大歌星的活動，「可能是中國最早的選秀活動」；此外，為幫助家境困難的同學，馬雲竟然組織了幾百名同學參加火車春運，為鐵路的臨時客車當列車員，「這次活動中，當了我人生第一次、也是唯一一次列車員，掙到了我一個學期需要的300塊錢」。

他表示，「這些活動都引起了轟動」，更讚揚馬雲擔任學生會主席的那屆學生會，「是大家認為最好的一屆學生會」。

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