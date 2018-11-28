「通俄門」新發展？ 川普前競選總幹事 被爆密會維基解密創始人

2018-11-28 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密創始人朱利安阿桑奇（Julian Assange）日前才被美國司法部起訴，近日又有消息指出，美國總統川普的前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）曾在厄瓜多駐倫敦大使館密會阿桑奇3次。

英國《衛報》報導，根據不具名的消息人士透露，曼納福特曾於2013、2015及2016年春天前往厄瓜多駐倫敦大使館密會阿桑奇，第3次會面正好是曼納福特剛加入川普競選陣營時，同年7月，維基解密發布了許多由俄羅斯情報人員竊取的民主黨電子郵件，進而讓川普的競選對手希拉蕊臉上無光。

綜合外媒報導，若爆料內容屬實，便能說明川普競選團隊勾結俄羅斯，以在2016年總統大選取得優勢的指控。但曼納福特發布聲明否認《衛報》的報導，他表示，這則報導完全錯誤且蓄意毀謗，他從未與阿桑奇或任何相關人士見過面。維基解密也進行反擊，甚至以100萬美元和編輯的頂上人頭擔保否認。

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