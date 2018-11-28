俄、烏爆海上衝突 川普：可能取消與普廷會晤

川普透露，可能會取消G20峰會上與普廷會晤的行程。（法新社）

2018-11-28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄國和烏克蘭25日在克里米亞半島旁的黑海海域爆發海上衝突，俄國以武力扣押3艘烏克蘭海軍艦艇和艦上船員，導致雙方關係緊張。美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他很不喜歡這種「激進」行為，有可能會取消原定在阿根廷G20高峰會上與俄國總統普廷（Vladimir Putin）會晤的行程。

川普接受《華盛頓郵報》訪問時表示，他在等待今晚針對俄國25日扣留3艘烏克蘭海軍艦艇與艦上船員的「完整報告」。他透露，這份報告將具有決定性，他可能不會在於本週末舉行的阿根廷G20峰會上與普廷會晤。

川普說：「也許我不會舉行這場會議，也許我根本就不會開這場會，我不喜歡那種激進手段，我不想要那種激進行為」。

俄國以武力扣押烏克蘭3艘海軍艦艇後。烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）26日宣布，全國自28日起實施戒嚴30天，烏克蘭部分地區進入「戰爭狀態」。

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