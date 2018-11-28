踏出重大一步！ 南韓媒：金正恩願讓國際查核核設施

南韓外交高階消息人士透露，金正恩於兩韓峰會表示，願開放寧邊核設施供國際人員查核。（法新社）

2018-11-28 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體《韓聯社》引述南韓消息人士的說法，指北韓領導人金正恩願在與美對等條件下，開放寧邊核設施供國際檢查人員進入查核，若此消息屬實，將是北韓無核化問題上的一大進展。

根據北韓官方媒體早前的報導，金正恩曾表示，若美國方面採取對等措施，北韓願關閉位於平安北道的寧邊核設施，但當時未曾交代查核機制，也沒有承諾讓國際人員進入查核。

《韓聯社》指出，南韓高階外交消息人士透露，今年9月文金會舉行期間，金正恩對南韓總統文在寅表示，「若美國方面採取對等措施，北韓不僅會關閉寧邊核設施，還願意讓國際人員進入查核」。

報導稱，文在寅9月前往紐約參加聯合國大會時，已轉告美國總統川普前述消息，後者過去曾一再強調，朝鮮半島無核化問題的重點之一便是北韓是否願意接受國際查核。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/