新疆真相逐漸浮現 專家：中國正在強姦維吾爾族

2018-11-28 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年在新疆大規模關押百萬維吾爾人，當局雖對此一概否認，但紙包不住火，越來越多客觀證據浮現，加上倖存者出面控訴，國際社會日漸知悉新疆真相。有外媒引述維族專家的說法，指中國當局現正大規模對維吾爾族進行象徵性強姦。

美國《自由亞洲電台》報導，英國研究維吾爾文化專家，紐開索大學教授芬莉（Joanne Smith Finley）27日在美國華盛頓大學的一場座談會上表示，中國大規模非法監禁維吾爾族人，當局卻辯稱是「淨化伊斯蘭教習俗、去除宗教極端化、消滅思想偏見」，目的在維護民族社會和諧。

芬莉直言，在她看來，中國當局目前對維族人的打壓根本就是「象徵性強姦」，對少數民族清真習俗的侵犯、對個人精神與肉體的蹂躪，就是為了磨滅維吾爾民族的意志。

芬莉說，自己研究維族社區已有數十年，但今夏到新疆進行實地考察時，過去累積無數的維吾爾族聯絡人中，僅有2人敢跟她見面。她說，幾年前，當地穆斯林還敢表達對無端關押的恐懼，如今卻什麼話都不敢說了。

芬莉指出，受到當地政府大舉壓迫，新疆民眾擔心被關入再教育營，現已不太敢造訪清真寺；除宗教外，當局更嚴格限制當地人民的傳統服飾及鬚髮蓄留，目的在將維吾爾人的文化傳統全數剝奪。

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