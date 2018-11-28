國際特赦發起全球示威行動 抗議谷歌為中打造「蜻蜓計畫」

2018-11-28 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織昨日發起全球行動日，在美國、加拿大、德國、西班牙等地的谷歌辦事處外舉行示威活動，呼籲谷歌應取消在中國推出審查版搜尋引擎的蜻蜓計畫（Project Dragonfly）。

綜合外媒報導，國際特赦組織週一時發起了請願，並於週二時在全球各地的谷歌辦事處外展開示威行動。該組織在聲明中表示，谷歌的蜻蜓計畫將損害互聯網用戶對科技公司的信任，並警告，這將成為科技公司協助政府侵犯人權的危險首例。國際特赦組織呼籲谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）應停止這項計畫。

報導表示，週二時，數十名谷歌員工響應國際特赦組織的行動，公開發表信呼籲公司應終止蜻蜓計畫。然而過去幾個月以來，無論是面對國際組織的呼籲，或是自家員工的反對，谷歌領導層的回應都讓人不甚滿意。

報導提及，谷歌於2010年時退出中國市場，當時公司宣稱，不再容忍中國政府審查和針對異議人士的程度，如今，蜻蜓計畫卻是為了能重新進入中國市場，透過順應北京當局的審查要求，為中國量身打造的搜索引擎，不僅能屏蔽「人權」、「天安門鎮壓」等敏感詞彙，還幫助政府擁有廣泛的監視和數據，以獲取和鞏固權力。

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