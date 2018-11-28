海綿寶寶之父不敵 「漸凍人症」 海倫伯格過世享年57歲

美國著名卡通《海棉寶寶》（SpongeBob SquarePants）原作者海倫伯格（Stephen Hillenburg）不敵俗稱「漸凍人症」的肌萎縮側索硬化症（ALS），享年57歲。（資料照，美聯社）

2018-11-28 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名卡通《海棉寶寶》（SpongeBob SquarePants）原作者海倫伯格（Stephen Hillenburg）不敵俗稱「漸凍人症」的肌萎縮側索硬化症（ALS），當地時間27日過世，享年57歲。

綜合媒體報導，美國兒童頻道《Nickelodeon》在美國時間27日發表聲明指出，「我們對海倫伯格不敵「漸凍人症」去世的消息感到非常難過，海倫伯格創作的《海綿寶寶》帶來了一種獨特的幽默和純真感，給世界各地的多代兒童和家庭帶來快樂。他所創作的角色和比奇堡（Bikini Bottom）世界將永遠提醒人們樂觀、友誼，以及想像力無限力量的價值。」

海倫伯格1961年出生於美國，1984年畢業於於洪堡州立大學（Humboldt State University），後來在海洋學院（Ocean Institute）教授海洋生物學，1987投身動畫事業，1998年創作《海綿寶寶》。

海倫伯格在2017年就宣布自己罹患「漸凍人症」，他當時說不會因為患有「漸凍人症」而停止創作，仍會保持熱情持續工作。

海倫伯格1961年出生於美國，1984年畢業於於洪堡州立大學（Humboldt State University），後來在海洋學院（Ocean Institute）教授海洋生物學，1987投身動畫事業，1998年創作《海綿寶寶》。（美聯社資料照）

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