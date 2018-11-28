波頓：不預期川習會能達成實質協議

2018-11-28 05:00

〔中央社〕白宮國安顧問波頓今天說，不預期美國總統川普和中國國家主席習近平本週會面後，會達成「實質協議」。白宮經濟顧問柯德洛則補充說，中國若不改變，川普樂於捍衛關稅政策。

白宮20天後再次舉行新聞簡報會，柯德洛（Larry Kudlow）說明即將於20國（G20）集團峰會期間舉行「川習會」的相關安排，包括川普與習近平共進晚餐時的話題將圍繞貿易。

柯德洛說，川普認為，美、中之間達成協議的可能性很高，川普對此持開放態度，然而一些特定條件必須達成。

柯德洛重申，川普認為，美國一貫立場是在包括智慧財產權竊取、強制技術轉移、關稅與非關稅障礙、企業所有權等議題上，中國必須解決與改變，貿易必須以「公平互惠」為前提。

柯德洛表示，儘管關稅並非川普政府的優先選項，但如果川習會後，中國仍無法在上述相關問題做出實質改善，川普會樂於捍衛關稅政策，除明年可能將總值2500億美元的中國產品稅率升高至25%，亦可能對另一批2670億美元的中國商品課徵關稅，這也箭在弦上。

柯德洛強調，美國現在經濟非常好，但中國不是，「美國經濟現況比中國好太多了」，這是川普政府樂於持續捍衛關稅政策的主因。

中國駐美大使崔天凱昨天接受華爾街日報訪問時說，若美中貿易戰持續，整合數十年的全球市場恐會分裂。

對此，柯德洛不客氣地回應，中國最好做他們該做的事，在相關問題上作出有意義的實質改變，「這樣我們就可以達成協議，對這個世界才是好事」。

他強調，美國也想看到零關稅、零非關稅障礙及零補貼的自由貿易世界，但在世界貿易組織（WTO）架構下，中國長期以來違反規則，「這樣的自由貿易真的公平」？

他又說，這麼久以來，總算有川普這樣的美國總統願挺身而出解決問題，「兩黨過去有哪一個總統這麼做」，而世界其他國家也同意美國的看法。

被視為對中鷹派色彩濃厚的波頓（John Bolton）則補充，川普和習近平已培養非常正面的關係，藉由多次會面、通電，溝通各自的國家利益。波頓並不預期川普和習近平在這次會面後能達成「實質協議」，但應會有能讓雙方官員持續推動解決相關議題的進展。

白宮指出，除和習近平會面，川普還將在G20峰會期間，與日本首相安倍晉三、俄羅斯總統蒲亭等國領袖，召開多場雙邊與多邊會談。

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