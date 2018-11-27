可愛女孩被拱唱歌 用完美哭腔詮釋讓KTV包廂瞬間安靜

剛剛還在害羞的女孩，以渾厚、嘹亮的高音，以及完美的哭腔技巧完美詮釋了日劇《仁醫》的主題曲《現在好想見你》，令在場所有人聽得目瞪口呆。（圖擷取自Youtube）

2018-11-27 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕高手真的都藏在民間！在日本一場於KTV舉辦的聚會上，一名可愛的女孩在喝了13杯酒後被拱上台唱歌，一開始十分害羞，不過被拉到包廂中央的她在接過麥克風後，一開口立刻技驚全場，讓包廂每個人通通閉上嘴巴，安靜的聽她唱歌。

從影片中可見，這名叫做春先的女孩在被拱上台時不斷高呼「不要、不要！」，不過在接過麥克風後，剛剛害羞的女孩立刻變成一位令人驚艷的實力唱將，以渾厚、嘹亮的高音，以及完美的哭腔技巧完美詮釋了日劇《仁醫》的主題曲《現在好想見你》（《逢いたくていま》），令在場所有人聽得目瞪口呆，也讓熱鬧的KTV瞬間安靜下來。

女孩唱歌的影片被上傳至Youtube後，短短10天不到就超過了420萬次的觀看。網友紛紛留言表示「這把卡拉OK的層次提升到另一個境界了...」、「讓我聽到哭出來了」、「聽得我全身起雞皮疙瘩」、「我是一個馬來西亞人，我一個字都聽不懂，但我感受到她內心的情感，這女孩一定有一個故事」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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