黑海衝突升溫 普廷：希望德國阻止烏克蘭的「魯莽行動」

烏克蘭與俄羅斯週日在黑海附近的赤克海峽爆發衝突，烏克蘭因此於昨日頒布戒嚴，今日俄羅斯發表聲明，怪罪烏克蘭實施戒嚴，「會導致緊張態勢升級」。（法新社）

2018-11-27 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯週日（25日）在黑海附近的克赤海峽爆發衝突，烏克蘭因此於昨日頒布戒嚴，今日俄羅斯發表聲明，怪罪烏克蘭實施戒嚴，「會導致緊張態勢升級」。

綜合外電報導，對於25日在克赤海峽扣留烏克蘭船隻事件，俄羅斯不僅無視國際間要求釋放烏克蘭船隻的聲音，今日克里姆林宮更警告，「烏克蘭實施戒嚴，將會導致烏克蘭東南方的緊張態勢升級」。

根據克林姆林宮的聲明，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也對於烏克蘭頒布戒嚴令表示「嚴正關切」，但僅將烏克蘭此舉當成是烏克蘭內部的選舉競選活動之一，並表示他希望德國能協助干預烏克蘭的決定，「避免他們再有更魯莽的行動」。

俄羅斯25日在通往亞速海的克赤海峽上，向3艘烏克蘭海軍船隻開火，並將他們扣留在俄羅斯，遭到國際間各個國家、組織大力譴責，要求俄羅斯釋放這3艘烏克蘭船隻，但俄羅斯不理會各國的呼籲，仍然扣留這3艘船隻。

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