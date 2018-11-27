世界首例「基因編輯寶寶」被爆疑造假 醫院：已報警

深圳和美婦兒科醫院表示，中國深圳南方科技大學副教授賀建奎（見圖）的基因編輯嬰兒報告似乎造假，目前已報警。圖為賀建逵。（美聯社）

2018-11-27 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前宣布基因編輯嬰兒順利誕生，中國深圳南方科技大學副教授賀建奎完成這項全球首例的成就，隨後卻因倫理問題飽受外界砲轟。今深圳和美婦兒科醫院卻指出，賀建奎的報告似乎造假，已報警。

綜合媒體報導，賀建奎26日宣布已基因編輯嬰兒露露和娜娜雙胞胎誕生，並聲稱，透過基因編輯，她們一出生便能抵抗愛滋病。然而，列為研究地點及負責倫理審查的深圳和美婦兒科醫院卻表示，從未參與賀建奎及其研究團隊在網上提及的「基因編輯嬰兒」任何實驗環節。

先前網路上曾曝光一份「深圳和美婦兒科醫院醫學倫理委員會審查申請書」，上頭有醫學倫理委員會成員的簽名，身為醫院前醫務部主任秦蘇驥表示，他也是委員會成員，卻從未看過這份申請書，而按照上頭的實驗起迄日期，也沒有印象曾開過這會。

深圳和美婦兒科醫院總經理程珍表示，院方目前懷疑賀建奎造假，她表示，已詢問過相關人士，都表示沒簽過這份文件，也不認識賀建逵這個人，賀建逵與院方沒有任何關係。

深圳衛生部門昨（26）日晚間已前往該院調查至晚上11點左右，目前仍未公開調查結果。

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