韓國濟州島7-11貼「中國人」禁入 統派僑團：這是挑釁

韓國一間便利商店的門口貼著一張字條，寫著「中國人出入禁止」。（圖擷取自微博）

2018-11-27 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕韓國一間便利商店日前門口出現一則公告，表示禁止任何中國人進入，事後遭人投訴才撤下。

綜合中媒報導，近日有中國網友在路過韓國濟州島一間便利商店時，發現自動門外卻貼了一張紙條，上頭寫著「中國人出入禁止」，於是他也沒進去，只不過等到第二天再次路過時，該字條依舊未被撤下，因而拍照錄影，向濟州華僑中國和平統一促進會投訴。

報導指出，濟州華僑中國和平統一促進會副會長崔勇勛表示，「這是明顯對中國人的挑釁」，這次事件已致電韓國7-11總部進行抗議，勒令拿掉該字條，否則將採取措施來維權。然而，事發後不僅該便利商店的店長都不曾接取電話，7-11總部多次接到電話投訴，也只是告知「負責人不在」，並未正式回應該事件。

不過受到警告和投訴，事後該字條已在崔勇勛二度到場察看之前，就已經遭人悄悄撤下。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/