全球最多星！ 最新《東京米其林指南》230家餐廳摘308顆星

《2019東京米其林指南》今日發布，共有230家餐廳摘星，讓東京再度蟬聯全球最多米其林星星的城市。（彭博）

2018-11-27 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於法國的米其林公司今（27）日發布《2019東京米其林指南》，共有230家餐廳摘星，總共摘下308顆星，讓東京不愧對世界美食之都封號，再度蟬聯全球最多米其林星星的城市。

《日本時報》報導，《米其林指南》國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）今日讚譽，《東京米其林指南》自2007年起發行以來，東京持續成為「世界美食先鋒」，共有484家餐廳入選《2019東京米其林指南》。

東京2019年繼續蟬聯全世界米其林星星最多的城市，有230家摘星餐廳，其中13家為三星餐廳，包括頂級壽司店「數寄屋橋次郎」，以美食聞名的法國巴黎僅10家；東京分別52家二星餐廳和165家一星餐廳，法國僅16家和92家。

另外，東京有254家餐廳榮獲「必比登推介（Bib Gourmand）」，即提供「價格合理的優質美食」、約5000日元以下的餐廳，入選的包括東京台東區的「東京最老飯糰店 宿六」，這是第一家被列入《東京米其林指南》的飯糰專賣店。

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