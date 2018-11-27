微信新詐騙「語音複製」多人受害 朋友聲音也能山寨

2018-11-27 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國即時通訊軟體微信（WeChat）上的詐欺手法層出不窮，當用戶碰到親朋好友傳送借錢訊息時，經常會懷疑是否對方帳號被盜用，最近卻爆出最新詐騙手法「語音複製」，讓不少有警戒心的用戶也接連中招。

綜合中媒報導，一名趙姓女子日前收到父親傳來的訊息，說自己出門買菜忘記帶錢，請她轉人民幣200元（約新台幣890元）到微信上，她則以語音問了句「爸爸，是你嗎」，接著很快就收到有父親聲音的語音訊息，便安心將錢轉過去，結果事後才得知受騙。

報導指出，經調查後得知，用戶恐是下載「山寨微信」後遭木馬病毒竊取手機資料，此一外掛軟體除了擁有微信的基本服務外，還增添「轉發語音」的功能，不僅是自己曾發出的語音，就連好友曾經發出的語音也能被反覆轉發。

據了解，詐騙方以「山寨微信」登入盜來的微信號後，會先轉發如「在嗎」、「可以嗎」等常用語音，來博取目標受害者信任，或是以用戶過去留存的語音資訊作為參考，錄製詐欺台詞並以語音合成軟體加以調整，即使聲音不能完全仿冒，也能透過製造喧噪的環境音，來降低受害者防備。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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