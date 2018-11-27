東奧正名公投不通過 中媒狂酸：台灣覺青崩潰

東奧正名公投不通過，中媒竟稱：台灣覺青因此崩潰。（資料照）

2018-11-27 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕公投綁大選於24日落幕，東奧正名公投不通過，中媒對此竟稱：「台灣覺青崩潰。」

根據《多維新聞》評論，九合一大選中，以台灣（Taiwan）為全名申請參加2020年東京奧運一案，以577萬不同意票大過476萬同意票而遭否決，台灣網路論壇PTT因此一片哀號，許多台灣「覺青」玻璃心碎滿地，戲稱自己為「中國台北」、「中國高雄」、「中國台中」，戲稱韓國瑜及盧秀燕將以九二共識出賣台灣。

多維新聞提及，儘管不同意票多了同意票整整100萬票，然而，卻並不是台灣人真正親中，而是因為民進黨選情偏弱，導致象徵台獨的同意票因此減少，支持統一的不同意票隨著國民黨的選情上漲而水漲船高。再者，民進黨不敢正面承認東奧公投，常常多次向國際奧委會表明，就算公投通過，也不會改變以「中華台北」名義出賽，難以有效地政治動員，無法拉抬同意票。

最後則是因為台灣社會害怕正名「台灣」會遭國際抵制、甚至除名。多維新聞說，台灣人民在意識形態與經濟的兩極中，仍選擇了務實，因此不該像外媒理解的親中，而是台灣社會更往中間值修正。

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