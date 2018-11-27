強索44萬嫁妝還挑釁 女子暴怒拿錢砸男友臉嗆「夠不夠」

近期一對情侶因為嫁妝問題鬧翻，女友聽完理由，氣得拿錢砸男友，還問他「面子！夠不夠」！（圖翻攝自KMM YouTube頻道）

2018-11-27 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕到底是感情重要，還是面子重要？近期一對情侶因為嫁妝問題鬧翻，有網友拍下過程，片中可見男友以家鄉傳統為由，堅持要女方付新台幣44萬元的嫁妝，遭到女方拒絕，男方挑釁問她「妳不要面子嗎？妳們家這麼窮啊」，氣得女友拿錢狂砸男友的臉，嗆他：「夠不夠？夠不夠」？

綜合中媒報導，網友李小姐目睹這對情侶的吵架過程，她說：男方以家鄉傳統為由，認為「婚禮要講究排場」，這樣才有面子，要求女友帶10萬多元人民幣（約新台幣44萬元）嫁妝。

女方指出，重慶的家鄉沒有這個傳統，她爸媽養她那麼辛苦，也沒有多餘的錢出嫁妝，話講一到半，男方打斷她說：「妳不要面子嗎？妳們家這麼窮啊」還用手戳她的臉。女方被這個舉動激怒，拿出幾疊紙鈔，狠砸男方的臉，更嗆他：「面子！夠不夠？夠不夠？」便要離去，男方罵她「妳瘋啦」，並拉住要離去的女方，女方氣到要他「讓！你去跟面子過一輩子」！

影片釋出掀起網路瘋傳，引起網友兩方論戰，有人力挺女方「還要叫女方出十萬很奇怪，這種不要這男人也罷」，也有人為男方說話，「搞不好重慶根本沒有嫁妝而是聘金」、「女方是在等聘金吧」，但也有網友緩頰，「感情是兩人的事，但結婚是關係到兩家人，雙方應該各退一步，好好溝通」。

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