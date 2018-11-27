換綠能！72％發電靠核能 馬克宏：2030前關14座反應爐

法國總統馬克宏今日宣布，將在2035年前關閉國內總共58座核子反應爐當中的14座。（資料照，法新社）

2018-11-27 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今日宣布，將在2035年前關閉14座核子反應爐；目前法國共有58座。

綜合外電報導，馬克宏今日宣布，將在2030年前關閉國內58座核子反應爐當中的4到6座，2035年前關閉14座。還有另外4座火力發電廠也將在2022年前關閉。

風力、太陽能發電將各增加數倍

儘管法國目前的發電量有高達72%仰賴核能發電，但法國政府還是希望在2035年前，能將核能發電的占比降到50%。而取而代之的供電方式，馬克宏計畫在2030年前將風力發電量提高3倍，太陽能發電量提高5倍。

法國最近有相當多民眾在街頭抗議居高不下的能源價格，為了安撫行動越加激化的抗議群眾，馬克宏今日也向抗議團體們提出3個月磋商的邀請，並且宣布延後調漲燃料稅。

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