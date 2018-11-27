抗衡中國 日本計畫擴大非洲吉布地軍事基地

日本政府計畫擴大在非洲國家吉布地的自衛隊軍事基地。圖為中國2017年在吉布地開設軍事基地。（法新社）

2018-11-27 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導，為抗衡中國，日本政府計畫擴大在非洲國家吉布地的自衛隊軍事基地，加強與東非國家的軍事訓練，並與美國更緊密合作。

《美國之音》報導，日本2009年在吉布地設立軍事設施，以打擊東北非的海盜。目前海盜大部分已被擊敗，但東京打算擴大其吉布地基地，據《朝日新聞》指出，相關細節尚未公布，但在吉布地-安布利國際機場（Djibouti–Ambouli International Airport）旁最初12公頃的土地，將擴大到15公頃。

分析家認為，此舉目的是為在國際安全維和行動中，讓日本擁有更多的發言權，並與志同道合的國家一致行動，對中國擴張行為進行監督。

中國2017年在吉布地開設軍事基地，並推動被認為可能讓對方國家陷入債務陷阱的「一帶一路」計畫。吉布地被視為陷入中國債務陷阱最深的國家之一，並可能因為無法償還債務而不得不將重要港口的控制權交給中國。

日本自衛隊與美軍本月20日至21日在吉布地開會，討論如何在非洲之角的聯合行動區建立合作關係。美國非洲之角聯合特遣部隊負責人稱，無法只靠一個國家的力量保證該地區的和平穩定。

官員們表示，雖然日本部隊因憲法限制，在非洲的戰略訓練中受到限制，但可在災害應對、工程技術和人道主義救援工作等方面提供更多支持。日本軍事基地在過去是一個重要的交通樞紐，在危機時期作為交通、後勤供應和醫療援助的樞紐。

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