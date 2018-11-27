《航站情緣》真實版 受困吉隆坡機場7個月終獲加拿大庇護

康塔困在吉隆坡國際機場長達7個月，期間他以機場為家，還在廁所修剪頭髮，並將照片分享到推特。（圖擷取自推特）

2018-11-27 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕37歲敘利亞男子康塔（Hassan al-Kontar）困在馬來西亞吉隆坡國際機場逾7個月，他以機場為家，在廁所梳洗、把候機室桌椅當床，依賴機場員工、航空公司及好心民眾的協助過活，如今終於獲得加拿大提供政治庇護，並順利在當地時間26日晚上抵達溫哥華。

綜合外媒報導，最後2個月康塔是在馬來西亞的一處拘留中心滯留，協助他申請加拿大政治庇護的組織包括「加拿大愛心協會」及「不列顛哥倫比亞省穆斯林協會」。

報導指出，加拿大聯邦移民局拒絕透露康塔的獲准原因，不過他們強調，會公平、合理地審查每份申請。康塔在登機前發訊息給一名協助他的志工庫珀（Laurie Cooper），表示「像我這樣的狀況，突顯了全球難民面臨的挑戰，他們沒辦法找到一個安全的居住地。」

康塔的故事被外界視為真人真事改編電影《航站情緣》（The Terminal）的翻版，在《航站情緣》劇情中，主角是一名從東歐小國前往紐約的男子，卻由於祖國發生武裝政變，所持有的護照因此失效，抵達紐約後只能滯留在甘迺迪國際機場，不得進入美國國土，也無法回國。

據了解，康塔最初基於不想上戰場殺人的信念，拒絕進軍隊服役，選擇離開敘利亞，來到阿拉伯聯合大公國工作，直到敘利亞內戰爆發，由於他未完成兵役而無法更新護照，又不願回家鄉從軍，因此他被當地政府遣返出境，2017年抵達馬來西亞，原本接下來打算飛到土耳其卻遭拒絕登機，同時他也無法再進入馬來西亞境內，在機場內進退兩難，引起國際關注。

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