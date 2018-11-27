出雲號變身！ 日直擬改造升機護衛艦 採購艦載F35B戰機

日本媒體盛傳下月公布的新版「防衛計畫大綱」將納入直升機護衛艦「出雲」號的航空母艦改造案，為此日本也將引進航母搭載的F35B戰機。（彭博）

2018-11-27 18:46

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕日本多家媒體二十七日報導，日本下月公布的新版「防衛計畫大綱」，可能納入直升機護衛艦「出雲」號的航空母艦改造案，為此日本也將引進航母搭載的F35B戰機。做為F15的後繼機，日本政府擬追加採購F35戰機，包含目前已採購的四十二架增加為一百架，採購額超過一兆圓（約合台幣二七五五億元）。

對於出雲號改造案，防衛相岩屋毅今天向媒體表示，「難得有這樣的裝備，希望盡量能多用途使用」，態度頗為積極。日本經濟新聞報導也指出，追加採購F35戰機除為加強離島防禦以對抗中國軍擴之外，也能平衡日美貿易赤字，以利於明年與美國展開的貿易談判。

日本新版「防衛計畫大綱」將於下月中旬公布，二０一九年至二０二三年度的「中期防衛力整備計畫」（簡稱「中期防」）也將配合出爐，兩案內容也陸續在近日曝光。

「出雲」號為日本最大型的直升機護衛艦，於二０一五年服役，去年即有傳出日本有意將其改造為可搭載戰機的航空母艦，主要是考量在沒有基地的太平洋加強防空和西南群島的防衛力，航母化必不可少，但又礙於「專守防衛」的原則，擔憂引起鄰國反彈。

防衛省曾對F-35B能否在「出雲」號上起降及停放進行調查，今年四月提出的報告中指出，「出雲」號只要進行改裝即可提供F-35B起降。執政的自民黨在五月也對新版防衛大綱提議，將「出雲」號改造為「多用途運用母艦」，並引進F35B搭載。不過這項提議並未反應在明年度編列的防衛預算中，當時也有日媒認為，「出雲」號改造案胎死腹中，結果證明，「出雲」號航母改造案非但沒有胎死腹中而且可能被正式列入新版防衛大綱。

除了改造「出雲」號之外，日本還將增購F35戰機，部署總數最高達百架編制。F35戰機被日本列為現有主力戰機F15的後繼機，目前已採購四十二架傳統起降的F35A，預定在二０二四年度前完成交機部署。路透也報導，執政黨議員希望達到A型六十架與B型四十架編制。

日本經濟新聞分析，增購措施除為對抗中國軍擴之外，也為降低日美貿易赤字。美國川普政府一再對日施壓，要求降低一年高達七兆圓的對日貿易赤字，會今年九月美國總統川普當面告訴日本首相安倍晉三，引進美國高性能的裝備對強化日本防衛極為重要。由於兩國政府預定明年針對「物品貿易協定」（TAG）進行新一輪的貿易談判，日本藉由防衛大綱與中期防的公布，預告將增加對美軍事採購，製造有利於談判的氣氛。

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