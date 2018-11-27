墨西哥10項公投All Pass 民眾將能享有免費網路及青年獎學金

2018-11-27 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥昨（26）日宣布公投的10個項目全部通過，不過因為公投參與人數太少，遭質疑不具代表性。

綜合媒體報導，墨西哥總統當選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）所推動的公投，共10個項目全數通過，包括建設煉油廠、在太平洋與墨西哥之間興建鐵路、補助老人、實施再造林、提供免費網路、醫療健保改革、興建連接猶加敦半島的「馬雅列車（Maya Train）」、青年獎學金、工作培訓、停建新機場。

而這次公投遭受外界質疑，因為投票人數只有94.6萬人參與，人數過少，幾乎是90人中只有1人投票。而且許多公投項目也未有完整的評估，如闢建「馬雅列車」1項，因會通過叢林，在可能造成環境破壞的風險下，羅培茲卻未提出環境影響評估報告。對此質疑，羅培茲反駁專家的意見，並說不應與人民脫節。

羅培茲預計將在12月1日就職，出身左派「國家復興運動」的他，提倡公投讓全民都能參與政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/