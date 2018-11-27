《紐約時報》評公投結果：破壞了亞洲最進步社會的美譽

2018-11-27 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕本月24日投票的10案公投引起不少外媒的關注，美國媒體《紐約時報》昨日特別撰文分析台灣本次公投的結果，認為這次的結果破壞了台灣身為「亞洲最進步的社會之一」的美譽。

《紐約時報》昨日刊出的報導分析了台灣東奧正名公投與平權公投，《紐時》指出，東奧正名公投被否決，是因為台灣人畏懼假如改名，可能會被中國施壓而無法在國際賽事當中出賽，但「這樣的公投結果，很可能會被中國當局解讀為台灣樂意被當成中國的一部份」。

而在平權公投方面，《紐時》認為反同方的勢力由保守派的基督教團體領導，他們在公投前宣傳的特性是「散播假資訊」，將「假資訊」大量在網路上傳播，例如宣傳同性戀結婚會降低生育率、教育學生關於性取向的知識就會讓學生變同性戀等等。

報導也指出，國民黨看來是「從平權公投中獲得了好處」，認為平權公投成功激起了保守派選民，「國民黨與保守勢力相當聰明，知道假如將一些議題放在一起，他們就有可能動員相當多的選民投票給國民黨」。

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