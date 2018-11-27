只是不幫切水果 星國男子把女友綁起來毒打

2018-11-27 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名吳姓男子因54歲女友不聽他的要求，將女友綑綁、毒打，更可怕的是，吳男更喚醒女友的15歲女兒，並問她：「我可以強姦妳嗎？」事後，被捕的吳男昨（26）日坦承犯案，法庭將於12月20日進行宣判。

據馬來西亞《中國報》報導，該起事件發生於去年9月9日凌晨5時至6時之間，地點位於新加坡西部武吉巴督地區。

案發前一晚（8日）晚上10時，吳男帶女友和朋友外出遊玩，玩到隔天凌晨3點才回家。凌晨5時，吳男起床想吃水果，便叫醒女友起床切水果，但女友以太累為由拒絕，未料卻遭到吳男用手機充電線綁住4肢，更對她拳打腳踢，還用充電器砸向她，但吳男仍在氣頭上。

吳男叫醒女友的15歲女兒，帶她到婦人面前問：「我可以強姦妳嗎？」，當下女兒覺得受到侮辱，當場拒絕吳男，作勢要逃跑，也遭到吳男毒手，被賞巴掌、拉扯頭髮。

事後，吳男遭到警方逮捕，才發現他前科累累，吳男曾犯下多起搶劫、強姦、蓄意重傷及走私毒品等罪。本月26日吳男被控訴6項包括蓄意重傷、非法禁錮與侮辱女性尊嚴等罪，他在法庭上認罪，將在12月20日宣判。

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