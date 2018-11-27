「你會被淘汰！」 美國大媽嗆黑人：我要國家都是白人！

2018-11-27 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名波多黎各裔女子到餐廳用餐，詢問白人婦女能否坐她旁邊的位子，不料卻被回嗆「我能有選擇嗎」？2人發生爭吵，女子將過程拍成影片傳到臉書上，揭露種族歧視的爭議。

綜合媒體報導，美國亞利桑那州這名波多黎各裔女子蘭妮絲（Lennys Bermudez），前往餐廳用餐時，禮貌地向1名白人婦女詢問是否坐旁邊的座位用餐，然而，那婦女卻不屑地說：「我能有選擇嗎？」讓蘭妮絲嚇到，並決定錄影並上傳到臉書自保。

儘管知道蘭妮絲正在錄影，那名婦女也不在意，更繼續說：「我喜歡整個國家都是白人，怎麼樣？」、「那將會發生，相信我，你會被除掉的。」這些充滿歧視的言論讓蘭妮絲啞口無言，她表示：「我不願意去說目前的政治氛圍受到某人（暗指川普）的離譜行徑影響，但我確實為這次互動感到震驚。」

那名婦女最後被餐廳經理請離餐廳。而為了確保安全，蘭妮絲離開時，餐廳經理也陪她一起回到車上。

蘭妮絲事後表示，她並沒有報警，然而對方竟然對自己的想法及發言十分有自信，令她十分難過。

影片連結

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