紅教領袖意外身亡 達賴喇嘛繼承討論無限期延遲

《西藏之聲》報導提到，原定出席會議的寧瑪派（紅教）掌教法王噶陀格則仁波切，在19日傳出意外身亡。對此，藏人行政中央宗教與文化部宣布高僧會議將無限期推遲。（擷自西藏之聲網站）

2018-11-27 17:25

〔中央社〕第14世達賴喇嘛近期表示，11月底將在印度召開高僧會議，討論如何挑選繼承人，並重申傾向不轉世。不料，近日卻傳出藏傳四大教派之一的紅教領袖意外身亡，高僧會議無限期延遲。

位於印度達蘭薩拉的西藏之聲26日報導，藏傳佛教各學派及雍仲苯教第13次代表大會原定11月29日至12月1日間，在達蘭薩拉舉行，會議議程之一，便是對達賴喇嘛轉世制度的延續及改革進行討論。

報導提到，原定出席會議的寧瑪派（紅教）掌教法王噶陀格則仁波切，在19日傳出意外身亡。對此，藏人行政中央宗教與文化部宣布高僧會議將無限期推遲。

報導指出，噶陀格則仁波切在動身前往達蘭薩拉前，先赴尼泊爾境內的兩座寧瑪派佛寺訪問，卻在19日上午11時30分左右，步行經過一段顛簸難行山路時，突然滑倒，隨後圓寂。但也有消息傳出，噶陀格則仁波切是因車禍身亡。

藏人行政中央宗教與文化部在聲明中表示，為表悼念，並考量其他寧瑪派代表勢必無法如期與會，將無限期延遲跨教派高僧會議。

藏傳佛教主要分為四大傳承，分別為寧瑪、噶舉、薩迦、格魯，漢譯為紅、白、花、黃等四大教派，達賴喇嘛則是格魯派掌教者；苯教則為西藏原始宗教。

由於第5世達賴喇嘛在西元1642年，取得西藏政教合一的領導權，所以直至今日，達賴喇嘛仍被視為藏人跨宗派精神領袖，他的轉世繼承也因此成為跨宗派討論的重要議題。

達賴喇嘛在11月初時表示，將於本月底召開的高僧委員會將決定他的繼任者人選，並重申傾向終結轉世制度。但中共當局始終堅持，達賴喇嘛轉世議題與其繼任者，都必須由北京方面決定。

寧瑪派僧俗代表於今年初推舉第5世噶陀格則仁波切為該傳承第7任領袖。這位新任的寧瑪派領導人卻在高僧會議前意外身亡，也使得達賴喇嘛轉世繼承討論再變數。（編輯：張淑伶）

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