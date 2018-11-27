詐騙犯裝偽裝成盧武鉉遺孀 騙走南韓政治家4.5億韓元

南韓前光州市長尹壯鉉（Yoon Jang-hyun），被偽裝成前總統盧武鉉遺孀權良淑的詐騙犯騙走4.5億韓元（約新台幣1230萬元）。（彭博）

2018-11-27 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓出現不可思議的詐騙案！嫌犯裝作是前總統盧武鉉遺孀權良淑，向前光州市長尹壯鉉（Yoon Jang-hyun）要求借錢，尹壯鉉竟不疑有他一共匯了4.5億韓元（約新台幣1230萬元）過去，有部分人士質疑其中大有玄機。

據《韓國時報》報導，當時詐騙犯一共發訊息給10名左右的政客，假裝自己是權良淑或現任總統文在寅的第一夫人金正淑，以投資女兒事業為由騙錢，結果尹壯鉉是唯一一個匯款出去的。

尹壯鉉表示，由於對方在電話中的聲音和權良淑非常像，所以他就信以為真，從2017年12月至今年1月為止，匯款了4次共4.5億韓元。

目前嫌犯已被逮捕，是1名49歲的前科犯，但韓國輿論認為尹壯鉉二話不說就借錢的行為相當可疑，搞不好是想討好權良淑，為自己之後的選舉鋪路，而且這筆錢的來源也需要弄清楚，當局對此已展開調查。

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