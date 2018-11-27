老奶奶手機初體驗吸400萬點閱 瘋傳影片背後卻有洋蔥

一段老奶奶使用手機的影片在網路上瘋傳。（圖擷自臉書）

2018-11-27 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路普及，智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但有些老人仍不熟悉其操作。最近一段老奶奶使用手機的影片就在網路上瘋傳，引來許多網友討論。

最近有一段影片在臉書瘋傳，影片中一位墨西哥老奶奶在孫子的教導下初次使用手機，當時手機正處於自拍錄影模式，老奶奶對於在螢幕中看到自己相當驚訝，「我穿著...這件洋裝耶！」她好奇詢問孫子那是相機嗎，之後又將手機往臉上靠近並表示，「這是我的耳環、我的皺紋...」孫子則安慰奶奶，至少妳活得很精彩，「妳看起來就像是個女王。」奶奶聽到後感動得親了孫子額頭。

這段影片已在網路上吸引超過400萬人次點閱，許多網友看到後都留言，「好可愛！」、「超感人」、「老奶奶好美麗，孫子也很有耐心，願上帝保佑他們」、「皺紋和白髮是人們的經。」有不少網友也都貼出自己祖父母的照片。

不過報導指出，這段影片其實是2年前拍攝的，老奶奶已在今年6月過世，她的女兒瑪麗（Mary Velazquez）與孫子萊斯（Lesai Velazquez）最近為了紀念她，於是將影片貼上網，結果引來迴響。

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